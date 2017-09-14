Еврокоммисар по энергетике: проект "Северный поток - 2" не отвечает целям ЕС

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" не способствует достижению целей Энергетического союза ЕС. Об этом заявил в четверг во время сессии в Европарламенте в Страсбурге еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

"Он отклоняется от целей Энергосоюза, в то время, как наши цели состоят в том, чтобы усиливать безопасность поставок при конкурентоспособном рынке газа", - сказал Каньете. Он особо подчеркнул, что "необходима диверсификация источников", но реализация проекта не сможет способствовать этому.

"Мы говорим о том, что необходим специфический юридический режим. Газопровод "Северный поток - 2" находится в специфической ситуации, и это надо учитывать", - сказал он. При этом еврокомиссар по энергетике подчеркнул, что "большинство стран ЕС приветствуют мандат для "Северного потока - 2".

Ранее Каньете заявил, что "Еврокомиссия хочет вести переговоры с Россией по достижению специального режима, который будет отвечать всем принципам энергетического законодательства ЕС, чтобы сохранить функционирование европейского внутреннего энергетического рынка".

Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.

Как ранее пояснил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международными и европейскими энергетическими нормами".

Под этими принципами подразумевается прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".