ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютам

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютам. Об этом заявила на Международном банковском конгрессе в Сочи председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, против приравнивания к иностранным валютам", - сказала она.