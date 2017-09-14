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ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютам

Экономика и бизнес
14 сентября, 12:32 UTC+3

Эльвира Набиуллина добавила, что ЦБ не поддерживает ввод криптовалют в регулирование в качестве денежного средства

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютам. Об этом заявила на Международном банковском конгрессе в Сочи председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, против приравнивания к иностранным валютам", - сказала она.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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