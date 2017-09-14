Задорнов: ВТБ, скорее всего, потеряет свою долю в банке "Открытие"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не исключает, что ВТБ потеряет свою долю в банке "Открытие". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"К сожалению, акции ВТБ, как я думаю, и акции многих других акционеров, если будет оценка капитала ниже уровня достаточности, будут списаны. Т.е. ВТБ потеряет свою долю в "Открытии" - скорее всего именно такой будет вариант", - сказал он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о предстоящем переходе Михаила Задорнова на пост главы банка "Открытие". По ее словам, Задорнов будет назначен после завершения работы временной администрации. Набиуллина добавила, что Михаил Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 года.
Группа ВТБ владеет 9,9% акций банка "Открытие", о мерах по повышению финансовой устойчивости которого 29 августа объявил ЦБ. Регулятор войдет в капитал банка "Открытие", который, таким образом, станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора ЦБ, начавшего работу летом 2017 года.