Новая 10-фунтовая банкнота с портретом Джейн Остин введена в обращение в Великобритании

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Новая банкнота из синтетических полимеров номиналом в 10 фунтов стерлингов введена в четверг в обращение в Великобритании. Об этом сообщил Банк Англии.

"Денежный знак, на котором изображена прославленная писательница Джейн Остин, стала первой в Великобритании банкнотой с тактильными элементами, разработанными для поддержки слепых и слабовидящих пользователей", - говорится в сообщении банка. "Наши банкноты служат архивом коллективной памяти нашей страны, которые просвещают о славной истории Соединенного Королевства и наглядно показывают вклад, сделанный ее великими гражданами", - заявил по этому случаю глава Банка Англии Марк Карни.

Новая банкнота с изображением "первой леди английской литературы", 200-летие со дня смерти которой отмечается в нынешнем году, по размеру на 15% меньше той 10-фунтовой купюры с портретом Чарльза Дарвина, которая уже находится в обращении. В верхнем левом углу банкноты есть выпуклые точки, которые должны позволить слепым людям легко различать ее номинал.

На полимерной поверхности изображен письменный стол Остин, а также усадьба принадлежавшего брату писательницы дворянского поместья Годмершэм-парк, которое Джейн многократно посещала, и которое вдохновило ее на написание многих произведений.

На банкноте также напечатана фраза мисс Бингли из увидевшего в 1813 году свет романа писательницы "Гордость и предубеждение": "Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению". Впрочем, то, что выбор Банка Англии был остановлен именно на этой фразе, вызвало острую критику со стороны поклонников творчества Остин. Они выразили недоумение, что рядом с портретом писательницы приводится не ее собственная цитата, а высказывание одного из персонажей произведения. К тому же, по их мнению, мисс Бингли является одним из самых неприятных персонажей романа, который на самом деле читать не любит, но говорит это для того, чтобы произвести впечатление.

После того как из обращения были изъяты ранее ходившие пятифунтовые банкноты с портретом реформатора тюремной системы Англии Элизабет Фрай, портрет Остин станет единственным женским изображением на деньгах в Великобритании после портрета королевы Елизаветы II.

Выбор в сторону полимера

Решение увеличить объем выпуска банкнот на полимерах Банк Англии принял в сентябре 2015 года после того, как был проведен тщательный сравнительный анализ степени защиты купюр из этого материала от потенциальной угрозы их подделки. После трех лет изучения британский центробанк пришел к выводу, что их уровень безопасности выше, чем у банкнот, изготовленных на более традиционной хлопчатобумажной основе. Пластиковые банкноты изготавливаются из тонкой, гибкой и прозрачной полимерной пленки с использованием специальных чернильных слоев на лицевой и оборотной сторонах. Как отмечает Банк Англии, обладающие водоотталкивающим эффектом купюры из полимеров не бывают ни влажными, ни грязными.

Почти ровно год назад, 13 сентября 2016 года, в обращение была введена первая полимерная банкнота - пятифунтовая купюра с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Как было сообщено в четверг, в 2020 году в обращение будет введена новая полимерная "двадцатка". На ней будет изображен известный британский художник Уильям Тернер.