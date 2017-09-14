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ФАС запретила Главархитектуры Подмосковья рекомендовать застройщикам проектные организации

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Главархитектуры прикрепляло к градостроительному плану земельного участка памятку, в которой рекомендовало определенных проектировщиков

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области получило уведомление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с требованиями прекратить рекомендовать застройщикам определенные проектные организации.

"Федеральной антимонопольной службой было установлено, что орган власти, выдавая градостроительный план земельного участка, прикреплял к нему памятку "Как правильно выбрать проектную организацию", в которой рекомендовал определенных проектировщиков, тем самым создавая для них преимущества для ведения предпринимательской деятельности", - сообщается в четверг на сайте ФАС.

Антимонопольная служба выдала предупреждение о необходимости отозвать памятки, в которых приводились критерии выбора проектных организаций. В данных критериях ФАС обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, в памятках уточнялось, что организации, подписавшие хартию "О взаимодействии и сотрудничестве" с правительством Московской области, по мнению Главархитектуры Подмосковья, отвечают указанным критериям. 

"Стоит отметить, что хартия, упоминаемая в памятке, не имеет юридической силы. Согласно Градостроительному кодексу РФ для выполнения проектных работ проектировщик должен являться членом саморегулируемой организации. Информация, указанная органом власти в памятке, содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как рекомендует застройщикам определенных проектировщиков, создает для этих организаций преимущества и может привести к ограничению конкуренции на этом рынке", - отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

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