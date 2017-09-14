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АИЖК запустит единую информационную систему для дольщиков с 2018 года

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Система направлена на повышение рынка долевого строительства, также сервис будет хранить всю необходимую информацию о состоянии рынка РФ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования создаст единую информационную систему жилищного строительства, которая должна заработать 1 января 2018 года. Об этом говорится в материалах АИЖК.

Система направлена на повышение прозрачности рынка долевого строительства. Сервис будет содержать всю необходимую информацию о состоянии рынка долевого строительства в России, которая сейчас разрознена и "не отражает в полной мере" реальное положение дел, пояснили в АИЖК.

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Например, сейчас в открытом доступе отсутствуют достоверные данные обо всех ключевых показателях, характеризующих жилищное строительство, включая выдачу разрешений на строительство, изменение объемов строящегося жилья. Кроме того, проблематично найти "доступную широкому кругу пользователей информацию о состоянии рынков жилья, строительства и ипотеки в разрезе населенных пунктов, невозможен анализ данных с детализацией до отдельного объекта недвижимости", отмечается в сообщении.

Воспользоваться информационной платформой смогут как обычные граждане, так и контролирующие органы, органы местного самоуправления, застройщики, дольщики. Сервис будет предоставлять как общую информацию по рынку, так и данные по конкретным объектам строительства. В частности, в системе будут представлены такие данные, как анализ потенциала жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, прогноз ввода жилья, мониторинг финансового состояния застройщика, статистика жилищного фонда, направления использования жилищного фонда, обеспеченность удобствами жилищного фонда.

Кроме того, будет консолидирована информация по доле пустующего жилья, статистика по продажам, индексы цен. Отдельный блок будет посвящен ипотеке.

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