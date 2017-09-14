"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла в 43 раза

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Югра", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, вырос до 86,091 млрд рублей, следует из опубликованного в "Вестнике Банка России" бухгалтерского баланса кредитной организации.

Ранее, по данным обследования кредитной организации временной администрацией на конец июля, отрицательный капитал составлял 2,045 млрд рублей.