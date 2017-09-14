Экспорт предприятий Калужской области в первом полугодии 2017 года вырос в 2,4 раза

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Калужская область в первом полугодии 2017 года увеличила экспорт продукции в 2,4 раза, а в страны дальнего зарубежья - в 3,3 раза. Об этом на пленарном заседании VIII международного форума по развитию автомобилестроения "Автоэволюция" сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"В первом полугодии экспорт вырос в 2,4 раза в целом, а в страны дальнего зарубежья в 3,3 раза. Причем три четверти объема экспорта у нас приходится на продукцию машиностроения и металлообработки", - отметил глава региона. В 2016 году рост экспорта составил 40%, в том числе в страны дальнего зарубежья - в 2,3 раза.

Артамонов подчеркнул, что связывает надежды на увеличение экспорта с сотрудничеством с Российским экспортным центром, который недавно открыл точку присутствия в регионе при Торгово-промышленной палате Калужской области.

Как сообщал ранее губернатор, ряд местных предприятий начал ориентировано работать на экспорт. Среди них: завод Continental по выпуску автомобильных шин, деревообрабатывающая компания "Плитспичпром", автоконцерн Volkswagen.

VIII международный форум по развитию автомобилестроения - экспорт как драйвер роста "Автоэволюция - 2017" проходит в Калуге 14-15 сентября. В этом году он посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов.