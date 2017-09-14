Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспорт предприятий Калужской области в первом полугодии 2017 года вырос в 2,4 раза

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:44 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 14, сентября. /ТАСС

В 2016 году рост экспорта составил 40%, в том числе в страны дальнего зарубежья - в 2,3 раза

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Калужская область в первом полугодии 2017 года увеличила экспорт продукции в 2,4 раза, а в страны дальнего зарубежья - в 3,3 раза. Об этом на пленарном заседании VIII международного форума по развитию автомобилестроения "Автоэволюция" сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"В первом полугодии экспорт вырос в 2,4 раза в целом, а в страны дальнего зарубежья в 3,3 раза. Причем три четверти объема экспорта у нас приходится на продукцию машиностроения и металлообработки", - отметил глава региона. В 2016 году рост экспорта составил 40%, в том числе в страны дальнего зарубежья - в 2,3 раза.

Артамонов подчеркнул, что связывает надежды на увеличение экспорта с сотрудничеством с Российским экспортным центром, который недавно открыл точку присутствия в регионе при Торгово-промышленной палате Калужской области.

Как сообщал ранее губернатор, ряд местных предприятий начал ориентировано работать на экспорт. Среди них: завод Continental по выпуску автомобильных шин, деревообрабатывающая компания "Плитспичпром", автоконцерн Volkswagen.

VIII международный форум по развитию автомобилестроения - экспорт как драйвер роста "Автоэволюция - 2017" проходит в Калуге 14-15 сентября. В этом году он посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеля
3
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Еврокоммисар по энергетике: проект "Северный поток - 2" не отвечает целям ЕС
6
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
7
Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама