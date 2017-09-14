Голодец: женщины в России получают в среднем на 26% меньше, чем мужчины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Женщины в России получают в среднем меньше, чем мужчины, разница составляет примерно 26%, сообщила на первом заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годв вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. Сравнение с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России", - сказала Голодец.

Она напомнила, что средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в России составляла 36,8 тыс. рублей, а у женщин - 28 тыс. рублей. "Однако если посмотреть на 10-летний срок, то в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской", - сказала Голодец.

Она отметила, что наименьшая разница в заработной плате у мужчин и женщин отмечается в сфере образования. Труд женщин, по словам вице-премьера, представлен практически во всех отраслях, включая высокотехнологичные. Так, среди кандидатов наук доля женщин составляет 41%, среди докторов наук - 25%.