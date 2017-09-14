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Производство мидий и устриц в России выросло на 19% с начала года

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что Россия "в ближайшие годы сможет полностью импортозаместить данные позиции" при условии сохранения таких темпов производства

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Производство мидий и устриц в России с начала 2017 года увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Интервью

Илья Шестаков

Илья Шестаков: ожидать резких колебаний розничных цен на рыбу не стоит

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"Мы видим, что растет производство - рост в 2017 году по России составил 19%", - сказал он. Шестаков добавил, что динамика роста хорошая и если ее сохранять, то в ближайшие годы Россия сможет полностью импортозаместить данные позиции.

Ранее глава Росрыболовства уже говорил, что Россия в течение двух-трех лет сможет полностью заместить поставки мидий и устриц, которые ранее приходили из-за рубежа, за счет наращивания производства в Азовском и Черном морях и, в частности, Крыму.

В 2016 году российские рыбаки добыли более 4,755 млн т водных биоресурсов, что на 5,5% больше рекордного за 15 лет результата 2015 года. При этом в 2016 году Россия нарастила производство таких деликатесов, как устрицы и мидии, в два раза.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.

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Персоны
Шестаков, Илья Васильевич
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Россия
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