Украина до конца года планирует потратить $800 млн на обслуживание долгов

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины планирует выплатить до конца 2017 года $800 млн в качестве обслуживания долгов страны. Об этом в четверг на брифинге сообщил заместитель главы регулятора Олег Чурий.
"До конца года мы ожидаем плановые платежи, это до $800 млн по долгам. Это основная сумма и проценты. В то же время мы сохраняем прогноз повышения золотовалютного резерва страны до конца года до $20 млрд", - сказал он.
По словам Чурия, увеличение резервов планируется за счет получения транша от Международного валютного фонда на сумму $2 млрд, а также €600 млн от Еврокомиссии.
"В целом мы ожидаем возможное положительное влияние размещения еврооблигаций. Но мы не можем определить сумму, которая может быть дополнительно привлечена на этом рынке", - добавил Чурий.
По состоянию на 1 сентября 2017 года резервы Украины составляли более $18 млрд. По данным НБУ, они "немного уменьшились за счет выплат по евробондам ($500 млн) и действий, направленных на сглаживание колебаний на валютном рынке (около $100 млн)".