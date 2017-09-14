Банк "Югра" выдал 200 млрд рублей кредитов на проекты собственников

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общая сумма кредитов банка "Югра", с помощью которых банк финансировал проекты собственников, составила 200 млрд рублей - не менее 80% от всего кредитного портфеля банка, передала через пресс-службу ЦБ РФ руководитель временной администрации банка "Югра" Галина Алексенцева.

"Бизнес-модель банка "Югра" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, в основном за счет привлеченных денежных средств физических лиц, посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. По оценке Банка России, общая сумма таких кредитов составляла не менее 80% кредитного портфеля банка (то есть порядка 200 млрд рублей)", - пояснила Алексенцева.

Кроме того, чуть более чем за месяц с момента отзыва лицензии у "Югры" (28 июля) просроченная задолженность 130 из 140 заемщиков-юрлиц выросла в восемь раз - до 11,7 млрд рублей. Общая задолженность этих заемщиков составляет 233 млрд рублей, или 87% кредитного портфеля, отмечает Алексенцева. ЦБ считает эти кредиты невозвратными, так как большинство их неоднократно реструктурировалось, а в отношении ряда крупных заемщиков возбуждены дела о банкротстве.

"Наши выводы о "техническом" характере кредитного портфеля банка подтверждаются и результатами проверки, проведенной по поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании направленных Банком России материалов. В августе прокуратурой города Москвы были осуществлены выезды по адресам регистрации заемщиков банка, в ходе которых было установлено, что данные организации по адресам регистрации не располагались", - отметила глава временной администрации "Югры".

Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по объему активов, лишился лицензии 28 июля 2017 года. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

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