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Промышленники Тульской области будут получать кредиты по упрощенной схеме

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:35 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 14, сентября. /ТАСС

Заемщику будет предложено "типовое решение", которое он сможет получить как в фонде, так и у банков-партнеров

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ТУЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности Тульской области, региональный Фонд развития промышленности и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволяет предприятиям региона получать кредиты по "типовому решению", сообщает пресс-служба областного правительства.

"Предприятиям Тульской области не нужно будет параллельно обращаться и в фонд, и в банки, а также подбирать условия, которые позволят совместить финансирование сторон. На основании соглашения выстроена модель взаимодействия, заемщику будет предлагаться готовое "типовое решение". Получить его он сможет как в фонде, так и у банков-партнеров", - сказали в пресс-службе.

Действующие в Тульской области программы регионального фонда предполагают кредитование промышленных проектов на сумму до 100 млн рублей по ставке 1 и 5% годовых.

"Подписанное соглашение даст возможность предложить предприятиям комплексный финансовый продукт", - цитирует пресс-служба директора регионального Фонда развития промышленности Дмитрия Пронина.

Первый результат соглашения появился в день его подписания.

"Финансовую поддержку по проекту в сфере импортозамещения получит завод "Тулаэлектропривод" - одно из ведущих предприятий России по производству электроприводов для трубопроводной арматуры.

Заключен соответствующий меморандум между предприятием, банком и фондом. Инвестиции позволят предприятию расширить номенклатуру продукции и укрепить свои позиции на российском и зарубежном рынках", - отметили в пресс-службе.

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