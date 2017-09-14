Выступление китайской пилотажной группы "Фэнлэй" открыло вертолетную выставку в Тяньцзине

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Пилотажная вертолетная группа "Фэнлэй" (в переводе с китайского - "гроза, буря") открыла в четверг своим выступлением 4-ю международную вертолетную выставку China Helicopter Exposition в китайском Тяньцзине.

Четыре вертолета Z-10 и пара Z-19 разукрасили небосклон над зрителями полосками синего, оранжевого и красного цвета. После этого летчики начали выполнять фигуры группового, парного и одиночного пилотажа, в том числе роспуск цветка, маятник и парный балет. После этого показательный полет произвел тяжелый вертолет китайской разработки AC313 в пожарной модификации, который продемонстрировал зрителям сброс воды.

Всего в летной программе во время работы выставки примут участие 26 летательных аппаратов, а в общей сложности на ней представлены 98 вертолетов и беспилотников.

В выставке принимают участие 403 компании из 22 стран мира. Среди них такие крупные международные производители вертолетной техники и авиационного оборудования, как "Вертолеты России", Airbus Helicopters (прежнее название - Eurocopter Group), Bell Helicopter, Leonardo (прежнее название - Finmeccanica), Sikorsky и китайская авиационно-промышленная компания AVIC.

По данным организаторов, общая площадь экспозиции составляет 160 тыс. кв. м. Помимо вертолетов, на выставке представлены двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, эмуляторы, модели летательных аппаратов, а также наземные комплексы обслуживания техники. Среди представленной техники посетители могут увидеть боевой вертолетный беспилотник китайской разработки AV500.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она будет проходить до 17 сентября - первые два дня выставка доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроет свои двери для широкой публики.