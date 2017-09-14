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"Открытие" до введения временной администрации выплатил годовые бонусы многим сотрудникам

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:17 UTC+3 СОЧИ 14, сентября. /ТАСС

В ЦБ призвали сотрудников вернуть бонусы обратно

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Руководство банка "ФК Открытие" приняло решение о выплате сотрудникам годовых бонусов за месяц до введения временной администрации Банка России, который реализует меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации. Об этом журналистам сообщил замглавы ЦБ РФ Василий Поздышев.

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"Временная администрация обнаружила, что в течение месяца, предшествовавшего введению временной администрации, когда собственники банка вели переговоры с регулятором относительно урегулирования сложившейся ситуации с ликвидностью, руководством банка была осуществлена досрочная выплата годовых бонусов большому числу сотрудников", - сказал он, уточнив, что сумма бонусов сопоставима с размером годовых бонусов, выплаченных в предыдущие годы.

ЦБ посчитал некорректным выплачивать годовые бонусы летом, особенно с учетом размера некоторых вознаграждений. "Там были суммы и по 50 млн руб., и по 100 млн руб. В той ситуации, в которой оказалась кредитная организация, мы признали это некорректным, объявили менеджменту о нашем отношении к этой ситуации и призвали сотрудников вернуть бонусы обратно и принять решение о вознаграждении так, как это обычно делается - по результатам работы в этом году", - рассказал Поздышев.

Регулятор рассчитывает на то, что сотрудники банка прислушаются к просьбе ЦБ. "В противном случае нам придется применять какие-то иные меры воздействия", - резюмировал он.

 

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