"Открытие" до введения временной администрации выплатил годовые бонусы многим сотрудникам

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Руководство банка "ФК Открытие" приняло решение о выплате сотрудникам годовых бонусов за месяц до введения временной администрации Банка России, который реализует меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации. Об этом журналистам сообщил замглавы ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Временная администрация обнаружила, что в течение месяца, предшествовавшего введению временной администрации, когда собственники банка вели переговоры с регулятором относительно урегулирования сложившейся ситуации с ликвидностью, руководством банка была осуществлена досрочная выплата годовых бонусов большому числу сотрудников", - сказал он, уточнив, что сумма бонусов сопоставима с размером годовых бонусов, выплаченных в предыдущие годы.

ЦБ посчитал некорректным выплачивать годовые бонусы летом, особенно с учетом размера некоторых вознаграждений. "Там были суммы и по 50 млн руб., и по 100 млн руб. В той ситуации, в которой оказалась кредитная организация, мы признали это некорректным, объявили менеджменту о нашем отношении к этой ситуации и призвали сотрудников вернуть бонусы обратно и принять решение о вознаграждении так, как это обычно делается - по результатам работы в этом году", - рассказал Поздышев.

Регулятор рассчитывает на то, что сотрудники банка прислушаются к просьбе ЦБ. "В противном случае нам придется применять какие-то иные меры воздействия", - резюмировал он.