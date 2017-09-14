"Роснефть" изучает возможность приобретения активов на норвежском шельфе

ТАСС, 14 сентября. "Роснефть" изучает возможность приобретения активов на континентальном норвежском шельфе в обмен на свои российские активы. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу норвежской дочерней компании "Роснефти" RN Nordic Oil Халфдана Милланга.

"Мы прежде всего рассматриваем обмен активами, - сказал он на полях отраслевой конференции в Осло. - Необязательно только в Баренцевом море, но на всем норвежском шельфе".

Генеральный директор RN Nordic Oil сообщил, что компания подала заявку на участие в 24-м лицензионном раунде на право разработки шельфа Норвегии, а также изучает возможности роста посредством слияний и поглощений активов. Он также сообщил, что норвежская дочка "Роснефти" участвует в предварительной квалификации на право стать оператором проекта на шельфе Норвегии.

"Роснефть" стала участником проекта освоения норвежского шельфа в июне 2013 года. Российская компания заключила соглашение со Statoil и получила 20%-ную долю в четырех участках в рамках лицензии PL713 на шельфе Баренцева моря. Лицензия PL713 включает в себя четыре блока: 7219/2, 3 и 7319/11, 12. Летом 2014 года компании разведочные работы на участке Pingvin (лицензия PL713) в норвежской части Баренцева моря.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" планирует продолжить участие в лицензировании новых поисковых блоков на шельфе Норвегии, рассматривает его как перспективный для освоения.