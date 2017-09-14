ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний России, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - следует из документа.

Как поясняет Совет ЕС, санкции действуют против 149 человек и 38 компаний.

Соответствующие правовые акты и пересмотренный список будут опубликованы в Официальном журнале 15 сентября и вступят в силу в тот же день.

Политическое решение о продлении действия черного списка было принято еще 6 сентября послами 28 стран ЕС. Сообщество каждые полгода продлевает санкции в отношении России без обсуждения. 4 августа Евросоюз расширил санкционный список против РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции были распространены еще на три физических и три юридических лица. Всем, кто числится в черном списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения в европейских банках подлежат замораживанию.