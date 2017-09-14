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Таиландская компания перенесет строительство свинофермы в другую точку Подмосковья

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Уточняется, что инвесторы рассматривают юго-восток региона для реализации проекта

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© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Таиландская сельскохозяйственная компания Charoen Pokphand Foods (CP Foods) перенесет проект строительства крупного свиноводческого комплекса из Зарайского района в другую точку Московской области из-за протестов местных жителей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании.

"Ни от одного из своих проектов мы не отказывались. Мы можем отказаться от какой-то точки в силу разных операционных причин", - сказал руководитель департамента маркетинга и развития компании Денис Швоев.

"Рассматривается Московская область, в частности юго- восток", - добавили в пресс-службе компании, отметив, что комплекс будет размещен на землях в радиусе не более 120 км от комбикормового завода CP Foods в Луховицком районе.

Таиландская компания намеревалась построить в Зарайском районе свиноферму на 6 тыс. поголовья маточного стада. Однако в сентябре 2016 года проектирование комплекса приостановили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева до получения данных экологической экспертизы о возможном ущербе от комплекса.

На решение губернатора повлияли выступления жителей муниципалитета. Активисты сформировали инициативные группы, собирали подписи и проводили митинги, напомнили в пресс- службе Московской областной думы в среду. Жители защищали многочисленные водоемы и уникальную экологию, сообщала в сентябре 2016 года уполномоченный по вопросам экологии Московской области Елена Серова.

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