Мантуров: РФ и КНР заинтересованы в стимулировании совместного освоения глобального рынка

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КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай заинтересованы в активном стимулировании возможностей по совместному освоению глобального рынка. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое проходит в Казани.
"Практически все крупные совместные проекты ставят своей целью не только удовлетворение внутреннего спроса в России и Китае, но и поставки в третьи страны. Это лишний раз подтверждает широкие возможности в совместном освоении глобального рынка, и наши государства заинтересованы в том, чтобы как можно более активно их стимулировать", - сказал он.
"Мы рассчитываем, что режим взаимного благоприятствования для долгосрочных высокотехнологичных проектов и многие десятилетия дружбы позволят нам расширить наше сотрудничество на благо народов двух стран", - отметил министр.
Мантуров добавил, что с 2010 года Китай занимает первое место среди торговых партнеров РФ.
"Взаимодействие затрагивает такие сферы как авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, химическая промышленность, судостроение, транспортное машиностроение, цветная, черная металлургия, текущие контакты с китайскими партнерами подтверждают наличие огромного количества нереализованных возможностей для активизации нашего взаимодействия по целому ряду направлений", - отметил Мантуров.
Он подчеркнул, что странам необходимо максимально задействовать имеющийся потенциал и создавать благоприятные условия для роста объемов взаимной торговли, инвестиций, а также расширять контакты по линии государственных, научных и деловых кругов.