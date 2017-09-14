Суда из Архангельска на Дальний Восток загрузят товарами для северного завоза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Суда, следующие с дальневосточной рыбой в Архангельск по Северному морскому пути, для большей экономической эффективности планируется загружать на обратном пути товарами для северного завоза. Поставки грузов обсудили в ходе I Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге губернатор Архангельской области Игорь Орлов и управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

"Мы понимаем, что в условиях Севморпути встает вопрос обеспечения баз на проходе туда и обратно на Дальний Восток. Взять груз у нас, в Архангельске, и развезти по трассе Севморпути. Сейчас идет практическая отработка этого опыта... Речь идет о поставках продовольствия, продуктов снабжения, бытового, строительного назначения - всего, что может понадобиться на этих базах по Севморпути, тогда обратный ход этих судов тоже будет загружен", - сказал ТАСС Орлов.

Как отметил губернатор, сейчас нужно выстраивать логистическую цепочку, которая была бы интересна перевозчикам, как в одну сторону, так и в другую. В этом уже есть ряд наработок, отметил Орлов.

Поставки рыбы возобновятся в 2018 году

По мнению управляющего группой компаний "Доброфлот" Александра Ефремова, решение вопроса встречной загрузки судов сделает поставки дальневосточной рыбы по Севморпути регулярными. "Если вопрос будет решен, для нас это будет определяющим фактором, после которого мы будем развивать эту линию", - сказал журналистам Ефремов.

По его словам, компания уже обсудила с руководством Архангельской области несколько вариантов возможных грузов. "Один из грузов - это северный завоз: продукты питания в северные и дальневосточные организации, это самая реальная нагрузка. Еще два других направления не хотелось бы комментировать, пока они не приобретут какую-то реальность", - отметил Ефимов.

При этом он уточнил, что в этом году отправить с Дальнего Востока еще одно судно с рыбой в Архангельск уже не получится. Восстановление поставок - это вопрос 2018 года, подчеркнул Ефимов.

"Особенность такова, что у нас ворота (проход по морю через льды - прим. ТАСС) открыты всего три месяца в году, поэтому мы ограничены закрытыми переходами в одном и другом направлении. Есть особенности с выловом: на Дальнем Востоке эти три месяца - низкий сезон, где практически вылавливается только дальневосточный лосось. Но если мы сможем обеспечить встречную загрузку, то мы сможем развивать направление в более динамичном режиме", - отметил он.

Пятая часть годового объема - за 14 дней

Как сообщалось ранее, теплоход "Гармония" за 14 дней в конце августа доставил три тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправителем груза выступила "Южноморская база рыбфлота", входящая в группу компаний "Доброфлот" (Приморский край).

"Гармония" доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь прошлый год. Около тысячи тонн дальневосточной рыбы предназначено для отправки в центральные регионы России. Остальная часть груза будет реализована на территории Архангельской области.

Рейс "Гармонии" - первый опыт доставки рыбной продукции в порт Архангельска из Владивостока по Северному морскому пути. Этот логистический вариант был предложен как альтернатива доставке рыбы по железной дороге.

Серьезный импульс для реализации планов доставки рыбы по Севморпути с Дальнего Востока в центральную часть России дал международный форум "Арктика: территория диалога", который проходил в Архангельске в марте 2017 года. В ходе обсуждения этой логистической схемы было отмечено, что Архангельск располагает всей необходимой инфраструктурой для перевалки рыбной продукции.