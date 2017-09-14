Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: объем кредитов малому и среднему бизнесу в 2017 году вырастет на 8%

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:22 UTC+3

Зампредседателя Банка Василий Поздышев отметил, что объем составит не менее 5 трлн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Объем кредитов малым и средним предприятиям (МСП) по итогам 2017 года увеличится на 8% и составит не менее 5 трлн рублей, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев, выступая на Международном банковском форуме в Сочи.

"Те цифры, которые мы видим, подтверждает, что сегмент малого и среднего бизнеса с точки зрения кредитования начинает очень хорошо и динамично развиваться. Я бы даже сказал, что мои прогнозы еще оптимистичнее, чем прогнозы Михаила Михайловича (Задорнов, глава ВТБ 24 - прим. ред.) - он давал 4% прироста кредитов малому и среднему бизнесу за этот год, - сказал Поздышев. - Я бы давал 8%. И я ожидаю общий объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, не менее 5 трлн рублей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года
7
Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама