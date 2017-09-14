ЦБ: объем кредитов малому и среднему бизнесу в 2017 году вырастет на 8%

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Объем кредитов малым и средним предприятиям (МСП) по итогам 2017 года увеличится на 8% и составит не менее 5 трлн рублей, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев, выступая на Международном банковском форуме в Сочи.

"Те цифры, которые мы видим, подтверждает, что сегмент малого и среднего бизнеса с точки зрения кредитования начинает очень хорошо и динамично развиваться. Я бы даже сказал, что мои прогнозы еще оптимистичнее, чем прогнозы Михаила Михайловича (Задорнов, глава ВТБ 24 - прим. ред.) - он давал 4% прироста кредитов малому и среднему бизнесу за этот год, - сказал Поздышев. - Я бы давал 8%. И я ожидаю общий объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, не менее 5 трлн рублей".