Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания "А101 Девелопмент" (входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар") в настоящий момент подбирает пул инвесторов для строительства тематического парка развлечений голливудской киностудии UniversalStudios ("Юниверсал"). Объем инвестиций в строительство парка - 2,5 млрд долларов, сообщил в четверг ТАСС руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
"Сейчас "А101" подбирает пул инвесторов для строительства развлекательного парка Universal в Новой Москве, примерный объем инвестиций в данный проект составляет 2,5 млрд долларов", - сказал Жидкин.
По его словам, изначально парк Universal предполагалось построить на Варшавском шоссе на месте автомобильного рынка. Сегодня представители "А101" ведут переговоры с компанией Universal по переносу площадки для строительства парка развлечений на Калужское шоссе в Новой Москве.
Ранее компания ЗАО "Русинком" (аффилировано с группой "БИН" - прим. ТАСС) в 2011 году подписало соглашение с компанией Universal о строительстве тематического парка развлечений киностудии UniversalStudios общей площадью 150 тысяч кв. метров.