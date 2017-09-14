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Росалкогольрегулирование предложило проверить качество российского вина

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В документе речь идет также о проверке коньяка и других крепких напитках из винного и виноградного дистиллятов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование предложило Роскачеству провести исследование вина, произведенного из российского винограда. Об этом говорится в письме федеральной службы (есть в распоряжении ТАСС), поступившем в Роскачество.

Из письма следует, что Роскачество формирует список проверок до 2020 года и обратилось в службу с просьбой донести свои предложения.

"В настоящее время правительство РФ большое внимание уделяет развитию виноделия из винограда, выращенного в РФ. В этой связи предлагаем включить в программу веерных исследований винодельческую продукцию, произведенную из российского винограда", - говорится в документе. Речь идет о вине, включая продукцию с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также о коньяке и других крепких напитках из винного и виноградного дистиллятов.

Росалкогольрегулирование предлагает при проведении испытаний обратить внимание на содержание в указанных алкогольных напитках спиртов невиноградного происхождения.

В Роскачестве ТАСС подтвердили получение письма. "Мы подтверждаем получение письма. Сейчас формируем план проверок на 2018 год, куда включим вино. В 2017 году из категорий алкогольной продукции будет исследована водка, также в плане на 2017 год есть пиво. Сейчас ведется работа с отраслевыми объединениями и научно-исследовательскими институтами о разработке опережающего стандарта качества и формируется программа испытаний", - сказали в пресс-службе Роскачества.

В Росалкогольрегулировании не смогли оперативно ответить на запрос ТАСС.

В конце прошлого года Роскачество проверило продающееся в российской рознице полусладкое игристое вино и пришло к выводу, что почти треть продукции не соответствует российским или международным стандартам качества. Испытания показали, что примерно в 30% случаев потребитель рискует купить вместо настоящего игристого вина сладкий газированный напиток. Однако все образцы безопасны и не могут навредить потребителю, заверили эксперты по результатам лабораторных исследований.

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