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Росфинмониторинг разработал поправки в статьи УК об отмывании денежных средств

Экономика и бизнес
14 сентября, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По мнению замдиректора ведомства Олега Крылова, в готовящихся поправках уточняется несколько положений, что позволит улучшить расследование уголовных дел и упростит понимание легализации

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росфинмониторинг разработал поправки в статьи 174 и 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"), которые упростят расследование таких уголовных дел. Об этом сообщил замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов на заседании совета при Совете Федерации по проблемам профилактики наркомании.

Он напомнил, что ранее половину уголовных дел об отмывании преступных доходов возбуждала ФСКН, но сейчас полномочия по борьбе с наркотиками переданы МВД, и Росфинмониторинг более плотно работает совместно с министерством.

По его словам, "не более чем через год ожидается международная антиотмывочная миссия, в ходе которой России предстоит в очередной раз пройти проверку на соответствие антиотмывочным требованиям". Говоря о готовящихся поправках, Крылов сообщил, что "уточняется целый ряд положений". При принятии закона это несколько улучшит расследование уголовных дел и упростит понимание легализации, отметил он.

По его словам, сейчас проект поправок проходит согласование для внесения в Госдуму.

Также, по словам замглавы Росфинмониторинга, в связи с ратификацией неделю назад Россией Варшавской конвенции (об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма) в российском законодательстве потребуется ввести возможность приостановки подозрительных финансовых операций. "Она [ратифицированная конвенция] потребует внесения изменений в ряд федеральных законов, в том числе, наверное, надо будет рассмотреть и возможность введения института приостановления финансовых операций, о которых говорит Варшавская конвенция", - отметил Крылов.

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