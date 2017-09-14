Сбор налогов в США достиг рекордных $2,96 трлн

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Поступления в федеральную казну США от налогов за 11 месяцев текущего финансового года достигли рекордной суммы - $2,96 трлн. Об этом сообщило министерство финансов страны.
Согласно обнародованным данным, которые охватывают период с 1 октября 2016 года по 31 августа нынешнего, в этих поступлениях на долю налогов на доходы граждан приходится 47,9% - $1,4 трлн. В виде налогов на зарплату было собрано $1,06 трлн (35,9%). Налоги с доходов корпораций принесли $233 млрд (8,6%). Налоговые сборы на недвижимость и с дарений - $21 млрд (0,71%).
В отчете указывается, что за тот же период правительство потратило $3,63 трлн и бюджетный дефицит составил $673 млрд.
Президент Дональд Трамп уже не раз заявлял, что проведение реформы, направленной на упрощение налоговой системы в стране, - один из внутриполитических приоритетов его администрации. Он предлагает, в частности, снизить налоговые ставки для предпринимателей с нынешних 35% до 15%, а также упростить процесс заполнения налоговых деклараций. Глава Белого дома хотел бы реализовать эти свои инициативы до конца года.