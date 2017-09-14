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Росатом рассчитывает начать строительство первого ветропарка в Адыгее весной 2018 года

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:42 UTC+3 ХУЗУМ ХУЗУМ 14, сентября. /ТАСС

В сентябре планируется объявить конкурс на выбор проектировщика

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ХУЗУМ, 14 сентября. /ТАСС/. "ВетроОГК" (входит в Росатом) рассчитывает в ближайшее время завершить этап оформления земель под будущий ветропарк в Адыгее, выбрать проектировщика и уже весной 2018 года планирует приступить к строительству первого ветропарка, сообщил журналистам заместитель генерального директора - директор по развитию и международному бизнесу ОТЭК Эмин Аскеров в рамках выставки Husum Wind 2017.

"Сейчас завершаются геодезические изыскания. В этом месяце планируем объявить конкурс на выбор проектировщика. Окончание проектирования должно быть где-то в январе- феврале следующего года. Соответственно, мы планируем начать стройку весной следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала строительства ветропарка.

Говоря о выборе проектировщика, Аскеров отметил, что "ВетроОГК" планирует привлечь к работам как опытную международную компанию, так и российскую для трансферта технологий в строительстве ветропарков.

"Мы хотим обязательно, чтобы была российская компания и обязательно чтобы была международная компания с большим опытом. Мы не хотим, чтобы на нас учились и экспериментировали, но мы хотим, чтобы трансферт технологий в строительстве тоже произошел", - сказал Аскеров.

"ВетроОГК" выиграла конкурсы на строительство в России ветропарков совокупной мощностью почти 1 ГВт. Планируется, что в России будет локализовано производство комплектующих для ветроустановок. Технологическим партнером российской компании в этом вопросе стала голландская компания Lagerwey.

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