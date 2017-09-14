Никифоров назвал запрет продуктов "Касперского" в США несправедливой рыночной конкуренцией

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал запрет продуктов "Лаборатории Касперского" в США проявлением несправедливой рыночной конкуренции.
"Я считаю, что это больше из области несправедливой рыночной конкуренции, чем из области реальных проблем. Ни одна компания этим не занимается", - сказал министр журналистам.
Глава Минкомсвязи убежден, что "Лаборатория Касперского" не может заниматься кибершпионажем через распространение своих продуктов.
"Я убежден, что у продуктов информационной безопасности у "Касперского" никаких технических возможностей нет. Потому что даже если бы это было, то быстро выявлялось бы, это невозможно утаить. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в самой технологии, это прекрасно понимает", - сказал министр.
Ранее министерство внутренней безопасности США объявило, что продукция "Лаборатории Касперского" угрожает национальной безопасности страны и призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика. По мнению министерства, продукция российской компании может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США.
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский говорил журналистам, что количество контрактов с госсектором США за пять лет "может уместиться на листе формата А4", а выпады против компании назвал одним из приемов информационной войны. Кроме того, еще до выхода заявления министерства внутренней безопасности США, по словам Касперского, компания сообщала о готовности предоставить исходные коды для опротестования обвинений, но власти так их и не запросили.