СМИ: ведомство по киберзащите ФРГ считает "Лабораторию Касперского" надежным партнером

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) довольно сотрудничеством с разработчиком антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и считает компанию надежным партнером. Об этом заявил в четверг немецкому агентству DPA представитель этого ведомства.

"BSI ценит сотрудничество с "Лабораторией Касперского" и ее высококачественную аналитику", - сообщили в ведомстве. "Лаборатория Касперского" зарекомендовала себя как надежный и компетентный партнер", - указали в BSI.

По словам представителя ведомства, у них нет поводов думать о том, что компания при составлении аналитики и ситуационных отчетов могла бы игнорировать возможную активность российских хакеров. В BSI указали на "доверительный" характер взаимодействия.

При этом федеральные ведомства программное обеспечение компании не используют, сказал представитель. DPA уточняет, что в 2016 году открытый конкурс на предоставление таких услуг выиграла другая компания.