Губернатор Ставрополья предлагает вернуть "водный налог" субъектам

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предлагает вернуть средства, отчисляемые в рамках так называемого водного налога в федеральный бюджет, субъектам.

"Мы сегодня выходим с инициативой вернуть "водный налог" [в регионы] как источник для содержания водохозяйственного комплекса. В Ставропольском крае мы собираем 2 миллиарда рублей "водного налога". Мы могли бы все это направить на то, чтобы чистить, расширять, укреплять и содержать [водохозяйственный комплекс]", - сказал Владимиров в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Он также подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия между хозяйствующими субъектами.

По словам Владимирова, недостаток такой координации ощущался в регионе во время ликвидации последствий паводка.

"Если бы был единый центр принятия решения, а он должен однозначно у нас появиться, мы бы многих ошибок могли избежать", - отметил Владимиров.

Губернатор Ставрополья также предлагает пересмотреть механизм оказания помощи пострадавшим во время стихийных бедствий.

"Это все забюрокрачивание процесса возврата людям потерянного имущества. У человека нет ничего, и чтобы он что-то получил, он должен предоставить 38 справок", - сказал Владимиров.

Как сообщалось ранее, с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков, подъем уровня воды в реках привел к паводку. По результатам работы комиссий по оценке ущерба установлено, что в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах Ставропольского края было подтоплено 2076 жилых домов и 3511 придомовых территорий.