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КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году, сообщил ТАСС председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.
"Я думаю, что это 2019 год",- сказал он, отвечая на вопрос о сроках подготовки законопроекта.
По его словам, законопроект предусматривает замену транспортного налога на экологический, от которого будут освобождены новые автомобили не ниже экологических стандартов "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6".
"Новые автомобили освободим [от экологического налога]. По "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6" мы будем ставить задачу, чтобы они платили 0%",- пояснил он.
Кроме того, как сообщил Москвичев, не планируется региональная дифференциация ставки экологического налога.
"Нет, не будет",- сказал он отвечая на вопрос о возможной дифференциации экологического налога в зависимости от региона.