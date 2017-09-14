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Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году

Экономика и бизнес
14 сентября, 18:32 UTC+3 КАЛУГА 14, сентября. /ТАСС

По словам главы комитета Госдумы Евгения Москвичева, от налога будут освобождены новые автомобили не ниже стандартов "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6"

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КАЛУГА, 14 сентября. /ТАСС/. Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году, сообщил ТАСС председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

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"Я думаю, что это 2019 год",- сказал он, отвечая на вопрос о сроках подготовки законопроекта.

По его словам, законопроект предусматривает замену транспортного налога на экологический, от которого будут освобождены новые автомобили не ниже экологических стандартов "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6".

"Новые автомобили освободим [от экологического налога]. По "Евро-4", "Евро-5", "Евро-6" мы будем ставить задачу, чтобы они платили 0%",- пояснил он.

Кроме того, как сообщил Москвичев, не планируется региональная дифференциация ставки экологического налога.

"Нет, не будет",- сказал он отвечая на вопрос о возможной дифференциации экологического налога в зависимости от региона.​

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Персоны
Москвичев, Евгений Сергеевич
Страны
Россия
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