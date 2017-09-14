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"Ростелеком" планирует начать прокладку линии связи на Курилы в июне 2018 года

Экономика и бизнес
14 сентября, 18:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, сентября. /ТАСС

Глава компании Михаил Осеевский отметил, что в сентябре "Ростелеком" определится с подрядчиком

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" завершил морские и проектные изыскания по строительству подводной линии связи на Курильские острова, рассчитывает начать прокладку кабеля в июне 2018 года, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

Интервью

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"Уже завершены морские и наземные изыскания, сейчас проводится тендер, по результатам которого будет разработана проектно-сметная документация. По нашим расчетам, судно-кабелеукладчик может выйти в море и начать работы в июне 2018 года", - сказал он.

Осеевский сообщил также, что в сентябре компания определится с подрядчиком.

"У нас два участника - Huawei и Nokia в лице их дочерних компаний, посмотрим, кто предложит лучшие условия. Планируем в сентябре подписать контракт, после чего компания начнет изготовление подводного кабеля протяженностью 765 километров", - отметил он.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что за три года будет построена и введена в действие подводная волоконно-оптическая линия передач Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.

Общая стоимость проекта составляет 3,3 млрд руб., в том числе 2,7 млрд руб. - из федерального бюджета и 600 млн руб. - из внебюджетных источников. Работа по проекту ведется в рамках соответствующей федеральной целевой программы под руководством Минкомсвязи.

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