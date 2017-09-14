"Ростелеком" планирует начать прокладку линии связи на Курилы в июне 2018 года

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" завершил морские и проектные изыскания по строительству подводной линии связи на Курильские острова, рассчитывает начать прокладку кабеля в июне 2018 года, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.
"Уже завершены морские и наземные изыскания, сейчас проводится тендер, по результатам которого будет разработана проектно-сметная документация. По нашим расчетам, судно-кабелеукладчик может выйти в море и начать работы в июне 2018 года", - сказал он.
Осеевский сообщил также, что в сентябре компания определится с подрядчиком.
"У нас два участника - Huawei и Nokia в лице их дочерних компаний, посмотрим, кто предложит лучшие условия. Планируем в сентябре подписать контракт, после чего компания начнет изготовление подводного кабеля протяженностью 765 километров", - отметил он.
Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что за три года будет построена и введена в действие подводная волоконно-оптическая линия передач Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.
Общая стоимость проекта составляет 3,3 млрд руб., в том числе 2,7 млрд руб. - из федерального бюджета и 600 млн руб. - из внебюджетных источников. Работа по проекту ведется в рамках соответствующей федеральной целевой программы под руководством Минкомсвязи.