Эксперт: государство должно поддерживать геологоразведку углеводородов

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Государство должно вернуться в разведку месторождений нефти и газа. Об этом в своем докладе на пленарном заседании конференции "Управление инновационным развитием Арктической зоны РФ", которая открылась в четверг в Северодвинске, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.
"С геологоразведкой дела у нас обстоят плохо, несмотря на то, что крупные компании, такие как "Газпром", "Роснефть" и т. д. обеспечены запасами нефти на 20 лет, а газа на 60-70 лет, вроде все нормально. Если вы посмотрите на категории этих запасов - трудноизвлекаемые, легкоизвлекаемые, то, к сожалению, рентабельных запасов у нас меньше, чем рапортуется. (…) Компании заинтересованы улучшать свои показатели сегодняшние, поэтому государство должно вернуться, по нашему мнению, и заниматься и организацией таких работ, и финансированием геологоразведочных работ, а оно, к сожалению, устранилось", - сказал Богоявленский.
По мнению эксперта, в России бурится много эксплуатационных скважин, но мало геологоразведочных. "Все страны бурят примерно одну поисково-разведочную скважину на три эксплуатационных. У нас так было в советское время, в последние годы этот параметр, если поделить количество эксплуатационных скважин на количество геологоразведочных - он в 10 раз выше, чем в других странах, то есть мы очень мало бурим геологоразведочных скважин", - сказал он, отметив, что это доразведка уже существующих месторождений.