Экспорт автокомпонентов из Ульяновской области в дальнее зарубежье вырос на 70%

ТАСС, 14 сентября. Производители автокомпонентов в Ульяновской области в текущем году значительно увеличили поставки своей продукции в страны дальнего зарубежья. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"За первое полугодие 2017 года экспорт автокомпонентов из Ульяновской области в дальнее зарубежье увеличился на 70%. Ульяновские производители осуществили поставки на внешние рынки на общую сумму около $22 млн", - говорится в сообщении.

По информации специалистов региональной Корпорации развития предпринимательства, производители автокомпонентов в этом году впервые вышли на рынки 17 стран, среди которых Эквадор, Лаос, Мексика, Вьетнам, Кения, Либерия, Парагвай, Филиппины.

"Несомненно, мы достигли больших успехов в развитии экспорта. Сейчас товары ульяновских производителей пользуются успехом практически в 80 странах мира - это страны СНГ, Юго-Восточной и Центральной Азии, Европы и Африки. Я рад отметить, что география поставок постоянно расширяется", - приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Морозова.