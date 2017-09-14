Банк "ФК Открытие" оформил контроль над банком "Траст" и "Росгосстрах банком"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" оформил контроль в "Росгосстрах банке", санируемом банке "Траст", стал владельцем 100% акций "Негосударственного пенсионного фонда РГС" и НПФ "Лукойл-Гарант", а также увеличил долю в страховой компании "Росгосстрах" до 26,18%, следует из материалов "ФК Открытие".

В "Росгосстрах банке" "ФК Открытие" приобрел 60,51%, следует из материалов, хотя ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала "Открытие холдингу" покупку 76% акций банка. В страховой компании "Росгосстрах" 28 августа увеличилась доля с 18,8%, приобретенных по сделке репо, до 26,18%. Ранее "Росгосстрах" сообщал, что под управлением менеджеров "Открытия" компания находится с февраля 2017 года.

Также банк приобрел 100% акций двух негосударственных пенсионных фондов - "НПФ РГС", входившего в группу "Росгосстраха", и НПФ "Лукойл-гарант", близкого к группе "Открытие". Кроме того, "ФК Открытие" стал владельцем 99,99% акций санируемого банка "Траст".

Банк "Траст" также получил в прямое распоряжение 13,07% акций кредитной организации.