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Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации

Экономика и бизнес
14 сентября, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

При этом Олег Тиньков выдвинул два условия - блогеры должны принести извинения и удалить "клеветнические и гадостные" ролики

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Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков

Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной акционер "Тинькофф банка" Олег Тиньков готов отозвать иск о защите деловой репутации к блогерам при условии их извинений и удаления соответствующих видеоматериалов. Об этом в четверг Тиньков сообщил в видеообращении на своей странице "Вконтакте".

"Я не сторонник уголовщины. Это вообще мой первый опыт обращения в суды. Если я услышу извинения, если ребята уберут <…> клеветнические и гадостные ролики со своего канала, я готов отозвать все иски, я готов помириться с ними", - сказал банкир.

В начале августа блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин опубликовали на Youtube-канале Nemagia видеоматериал, который содержит выдержки из интервью Олега Тинькова и комментарии блогеров о его личности и работе кредитной организации.

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