Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной акционер "Тинькофф банка" Олег Тиньков готов отозвать иск о защите деловой репутации к блогерам при условии их извинений и удаления соответствующих видеоматериалов. Об этом в четверг Тиньков сообщил в видеообращении на своей странице "Вконтакте".
"Я не сторонник уголовщины. Это вообще мой первый опыт обращения в суды. Если я услышу извинения, если ребята уберут <…> клеветнические и гадостные ролики со своего канала, я готов отозвать все иски, я готов помириться с ними", - сказал банкир.
В начале августа блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин опубликовали на Youtube-канале Nemagia видеоматериал, который содержит выдержки из интервью Олега Тинькова и комментарии блогеров о его личности и работе кредитной организации.