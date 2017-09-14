Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной акционер "Тинькофф банка" Олег Тиньков готов отозвать иск о защите деловой репутации к блогерам при условии их извинений и удаления соответствующих видеоматериалов. Об этом в четверг Тиньков сообщил в видеообращении на своей странице "Вконтакте".

"Я не сторонник уголовщины. Это вообще мой первый опыт обращения в суды. Если я услышу извинения, если ребята уберут <…> клеветнические и гадостные ролики со своего канала, я готов отозвать все иски, я готов помириться с ними", - сказал банкир.

В начале августа блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин опубликовали на Youtube-канале Nemagia видеоматериал, который содержит выдержки из интервью Олега Тинькова и комментарии блогеров о его личности и работе кредитной организации.