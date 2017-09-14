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Палата представителей США приняла федеральный бюджет на 2018 финансовый год

Экономика и бизнес
14 сентября, 20:28 дата обновления: 14 сентября, 20:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, сентября. /ТАСС

Документом предусмотрено выделение средств по 12 направлениям, в том числе обороне, национальной безопасности, внешнеполитической деятельности, социальной политике

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг на заседании приняла законопроект о бюджете на 2018 финансовый год в размере $1,2 трлн. За это решение высказались 211 конгрессменов, 198 голосовали против.

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Всего законопроектом предусмотрено выделение средств по 12 направлениям. Среди них - оборона, национальная безопасность, внешнеполитическая деятельность, социальная политика. К примеру, законодатели позволяют Пентагону в будущем финансовом году израсходовать $658,1 млрд, бюджет министерства внутренней безопасности зафиксирован на уровне $44,3 млрд.

Ранее Белый дом уже заявил, что поддерживает данный законопроект. Там отметили, что в бюджете заложены $1,6 млрд на строительство барьера между Мексикой и США. Этот проект был одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Однако это лишь один из этапов процесса утверждения бюджета. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената, там скорее всего в него будут внесены поправки, после чего обеим палатам придется начать процесс согласования, который занимает несколько месяцев.

Ранее Трамп подписал закон о временном финансировании федерального правительства до 8 декабря.

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