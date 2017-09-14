Минприроды разработает нормативы затрат для лесохозяйственных работ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды приступает к разработке нормативов затрат для выполнения лесохозяйственных работ. Об этом в четверг сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик на мероприятиях, посвященных Дню работника леса.
"Должны быть сквозные нормативы, это моя позиция, которые будут работать в регионально-ориентированном аспекте и независимо от субъекта выполнения лесохозяйственных работ. Сегодня такое поручение из правительства получено, я доложил [вице-премьеру Александру] Хлопонину об этой проблеме, он поддержал наше предложение, и в ближайшее время Минприроды приступает к подготовке нормативного акта, который устанавливает порядок определения нормативов затрат", - считает Валентик.
По его мнению, нужно создать "коридоры", в которых будут находиться предельные объемы соответствующих затрат по основным видам лесохозяйственных работ.
"Сегодня и с нормативами затрат арендаторов не все в порядке. И это [будущий закон] во многом ситуацию с нормированием затрат изменит", - подчеркнул глава Рослесхоза.
Он также добавил, что в ближайшие два-три года необходимо решить проблему с развитием электронных торгов, прозрачности биржевой торговли.
День работников леса - праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и переработкой древесины, охраной и приумножением лесных богатств. Отмечается каждое третье воскресенье сентября. Был установлен в 1980 году.