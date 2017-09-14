Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды разработает нормативы затрат для лесохозяйственных работ

Экономика и бизнес
14 сентября, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Глава Рослесхоза Иван Валентик отметил, что будущий закон во многом изменит ситуацию с нормированием затрат

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды приступает к разработке нормативов затрат для выполнения лесохозяйственных работ. Об этом в четверг сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик на мероприятиях, посвященных Дню работника леса.

"Должны быть сквозные нормативы, это моя позиция, которые будут работать в регионально-ориентированном аспекте и независимо от субъекта выполнения лесохозяйственных работ. Сегодня такое поручение из правительства получено, я доложил [вице-премьеру Александру] Хлопонину об этой проблеме, он поддержал наше предложение, и в ближайшее время Минприроды приступает к подготовке нормативного акта, который устанавливает порядок определения нормативов затрат", - считает Валентик.

По его мнению, нужно создать "коридоры", в которых будут находиться предельные объемы соответствующих затрат по основным видам лесохозяйственных работ.

"Сегодня и с нормативами затрат арендаторов не все в порядке. И это [будущий закон] во многом ситуацию с нормированием затрат изменит", - подчеркнул глава Рослесхоза.

Он также добавил, что в ближайшие два-три года необходимо решить проблему с развитием электронных торгов, прозрачности биржевой торговли.

День работников леса - праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и переработкой древесины, охраной и приумножением лесных богатств. Отмечается каждое третье воскресенье сентября. Был установлен в 1980 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Хлопонин, Александр Геннадиевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
2
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
3
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
4
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутации
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
7
Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама