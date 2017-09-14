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Китай и Татарстан в I полугодии 2017 года увеличили товарооборот на 75%

Экономика и бизнес
14 сентября, 20:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, сентября. /ТАСС

Сейчас товарооборот составляет $280 млн

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КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Китаем и Татарстаном в I полугодии 2017 года вырос на 75% - до $280 млн. Об этом сообщил в четверг президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках заседания российско-китайской рабочей группы в Казани.

"В первом полугодии 2017 года рост [товарооборота между Китаем и Татарстаном] уже 75% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг $280 млн", - сказал он.

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Китаем и Татарстаном в I полугодии 2016 года составил $160,2 млн. По итогам прошлого года в целом товарооборот вырос на 40% и составил $372 млн.

Минниханов отметил, что росту товарооборота способствуют совместные проекты, которые реализуются в Татарстане. В частности, он упомянул один из крупных в этом направлении - проект компании Haier (Китай), которая уже построила завод по производству бытовой техники в Набережных Челнах, а в дальнейшем планирует построить там индустриальный парк в 2019 году на площади 124 га.

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