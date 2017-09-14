Два промышленных центра Ставрополья привлекут 220 млрд руб. в ближайшие годы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Города Буденновск и Невинномысск в Ставропольском крае привлекут порядка 220 млрд рублей инвестиций в ближайшие пять-семь лет. Такой прогноз озвучил губернатор региона Владимир Владимиров.

"У нас исторически сложились два промышленных центра - города Невинномысск и Буденновск. Мы планируем, что в ближайшие пять-семь лет в город Буденновск будет вложено [инвесторами] около 140 млрд рублей, а в Невинномысск - около 80 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС.

По словам Владимирова, Невинномысск сейчас претендует на получение федерального гранта в рамках программы развития моногородов, в городе также развивается вторая очередь регионального индустриального парка. Крупные предприятия обоих промышленных центров ведут с властями переговоры о расширении производств.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский Азот".

Крупнейшим предприятием города Буденновска является "Ставролен" (входит в состав группы "Лукойл"). По данным Министерства промышленности Ставропольского края, компания является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления и третьим - по объемам выпуска полипропилена.