AP: в США ретейлер Office Depot прекращает продажу продукции "Лаборатория Касперского"

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Крупный американский ритейлер электроники Office Depot вслед за Best Buy прекращает продажу продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Об этом сообщило в четверг информационное агентство AP.

На сайте Office Depot пока эта информация не появилась. Согласно данным AP, компания планирует предоставлять в своих магазинах услуги по замене антивирусного ПО от Касперского на схожее от американского разработчика McAfee. Эта услуга будет платной. Однако точные тарифы пока не определены, уточняет AP.

Российский разработчик антивирусного ПО прекратил сотрудничество с Best Buy, но обещал продолжать продавать свои продукты в США через другие каналы. "В настоящее время "Лаборатория Касперского" и Best Buy приостановили совместную работу. Однако формат взаимодействия между двумя компаниями может быть в дальнейшем еще раз пересмотрен", - сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании, уточнив, что успешное сотрудничество с Best Buy длилось почти 10 лет.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись материалы о том, что компания якобы тесно связана с разведывательными службами РФ. Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский неоднократно заявлял о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения. "Лаборатория Касперского" опровергает утверждения о наличии у нее недопустимых связей с ФСБ.