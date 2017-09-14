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Зампред ЦБ: покупка "ФК Открытие" другим банком нецелесообразна

Экономика и бизнес
14 сентября, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Василий Поздышев считает, что в таком случае банк просто бы "влился в еще одну крупную банковскую группу"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России не видит целесообразным покупку банка "ФК Открытие" другими банками, поскольку это негативно повлияет на конкурентную среду в банковской сфере, заявил в четверг зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".

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Что нужно знать о проблемах банка "Открытие"

"Насчет покупки говорить больше не нужно. Покупка банка "Открытие" другим каким-либо государственным или негосударственным банком, с нашей точки зрения, значительно бы ухудшила конкурентную среду, потому что тогда банк бы просто влился в еще одну крупную банковскую группу. В нашем решении "Открытие" остается независимым рыночным игроком, контролируемым Центробанком", - сказал он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк готов рассмотреть возможность покупки банка "ФК Открытие" после повышения его финансовой устойчивости Банком России. При этом Костин отметил, что сейчас ВТБ не рассматривает возможность покупки. Ранее группа также не рассматривала данный вопрос, добавил глава ВТБ.

Группа ВТБ владеет 9,9% акций банка "ФК Открытие", о мерах по повышению финансовой устойчивости которого 29 августа объявил ЦБ. Регулятор войдет в капитал банка "ФК Открытие", который, таким образом, станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора ЦБ, начавшего работу летом 2017 г.

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