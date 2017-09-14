Бесконтактную систему оплаты картами в наземном транспорте презентовали в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Бесконтактную систему оплаты банковскими картами в наземном общественном транспорте презентовали в Нижнем Новгороде. Презентация состоялась в четверг в рамках проходящего в городе шестого международного бизнес-саммита, передает ТАСС.
"Сейчас и карты МИР, которые активно в зарплатные проекты переводятся, также будут возможны к использованию в наземном и подземном транспорте. <…> Наземный [транспорт] у нас [в Нижнем Новгороде] максимально используемый. Я счастлива, что сегодня мы можем с гордостью сказать, что мы первый город, где это сделано. <…> В Нижнем Новгороде удалось так быстро, оперативно и настолько удобно это сделать", - рассказала журналистам глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
Расплачиваться бесконтактными технологиями в нижегородском муниципальном наземном транспорте можно с 14 сентября. Такая же система оплаты была введена в апреле текущего года в метрополитене, а также на канатной дороге, которая соединяет Нижний Новгород и город Бор.
Проект реализован ПАО Сбербанк в сотрудничестве с международной платежной системой MasterCard и нижегородской компанией "Ситикард", оператором системы оплаты проезда.
VI Международный бизнес-саммит проходит на площадках Нижегородской ярмарки, саммит включает более 70 конгрессных мероприятий, в нем принимают участие 12 тыс. человек из 37 субъектов РФ и 28 стран. Основная идея саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.