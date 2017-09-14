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Ивановская область планирует нарастить товарооборот с Индией до $100 млн

Экономика и бизнес
14 сентября, 22:40 UTC+3

Сейчас товарооборот с Индией составляет порядка $8 млн в год

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Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Ивановской области рассчитывают увеличить товарооборот с Индией до $100 млн в год в течение ближайших пяти лет. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Павел Коньков по итогам встречи с послом Индии в РФ Панкаджем Сараном.

"Думаю, в пятилетней перспективе мы способны выйти на товарооборот $100 млн ежегодно", - сказал губернатор, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества.

По словам Конькова, в настоящее время товарооборот между областью и Индией составляет порядка $8 млн в год.

"Сегодня, конечно, нас сотрудничество не устраивает, потому что $8 млн в год для такой страны, как Индия - это практически ничего", - уточнил глава региона.

Он также добавил, что в ходе разговора с послом Индии, который прибыл в регион с бизнесменами, обсуждались возможные инвестиции в промышленность Ивановской области.

По данным пресс-службы регионального правительства, индийская компания Lavoiser Cohort Chem планирует реализовать на территории Ильинского района ряд проектов в сфере сельского хозяйства и производства удобрений. Объем инвестиций составит порядка $50 млн.

Наиболее активно со стороны ивановских компаний с Индией сотрудничает фирма "Нейрософт", которая поставляет медицинские приборы.

По словам губернатора, региональные власти намерены развивать сотрудничество с Индией не только в сфере экономики, но и по направлениям культуры и образования.

В частности, в четверг в Иваново открылся филиал индийского образовательного центра Aptech, где будут готовить специалистов в сфере IT, гостиничного бизнеса, дизайна и другим направлениям.

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Ивановская область
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Индия Россия
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Коньков, Павел Алексеевич
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