Компания Mobike выиграла в Шанхае дело о нарушении прав интеллектуальной собственности

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров на рынке аренды велосипедов в Китае компания Mobike признана невиновной по делу об использовании без разрешения чужой запатентованной технологии. Как пишет в пятницу газета Shanghai Daily, соответствующее решение было вынесено в четверг Шанхайским судом по вопросам интеллектуальной собственности.

Суд не удовлетворил требование истца по фамилии Ху, который месяц назад обвинил Mobike в использовании запатентованной им в мае 2016 года системы контроля на мотоциклах. Речь идет о технологии, основанной на распознавании QR кода для получения доступа к транспортному средству. По утверждению истца, в основе системы разблокировки велосипедов, которая используется компанией Mobike, лежат описанные в его патенте технологии. Истец требовал от компании прекратить использование данной системы замков на велосипедах, а также выплатить ему компенсацию в размере 500 тыс. юаней ($75 тыс.).

В постановлении суда говорится, что использованная Mobike система разблокировки замков на велосипедах отличается от запатентованной истцом, поскольку основана на доступе в интернет и технологиях больших баз данных.

В Китае наблюдается настоящий бум развития индустрии по сдаче в аренду велосипедов. Соответствующие услуги на местном рынке предлагают порядка 30 компаний, общий велосипедный парк которых составляет около 10 млн двухколесных транспортных средств. Особенность китайской системы заключается в том, что взятый в аренду велосипед можно оставлять в том месте, где заканчивается поездка, а не в специальных турникетах, а также оплачивать и разблокировать транспортное средство с помощью специального мобильного приложения путем считывания кода. Оплата производится через системы Alipay и кошелька в популярном мессенджере WeChat.

Mobike - одна из самых крупных компаний в этом секторе в Китае. Ее активы оцениваются почти в $1 млрд. Сервисы компании доступны в Сингапуре, Манчестере (Великобритания), Флоренции и Милане (Италия), а в сентябре она собирается выйти и на рынок Лондона.