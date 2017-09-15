Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания Mobike выиграла в Шанхае дело о нарушении прав интеллектуальной собственности

Экономика и бизнес
15 сентября, 7:30 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 15, сентября. /ТАСС

Истец обвинил компанию в использовании запатентованной им системы контроля на мотоциклах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров на рынке аренды велосипедов в Китае компания Mobike признана невиновной по делу об использовании без разрешения чужой запатентованной технологии. Как пишет в пятницу газета Shanghai Daily, соответствующее решение было вынесено в четверг Шанхайским судом по вопросам интеллектуальной собственности.

Суд не удовлетворил требование истца по фамилии Ху, который месяц назад обвинил Mobike в использовании запатентованной им в мае 2016 года системы контроля на мотоциклах. Речь идет о технологии, основанной на распознавании QR кода для получения доступа к транспортному средству. По утверждению истца, в основе системы разблокировки велосипедов, которая используется компанией Mobike, лежат описанные в его патенте технологии. Истец требовал от компании прекратить использование данной системы замков на велосипедах, а также выплатить ему компенсацию в размере 500 тыс. юаней ($75 тыс.).

В постановлении суда говорится, что использованная Mobike система разблокировки замков на велосипедах отличается от запатентованной истцом, поскольку основана на доступе в интернет и технологиях больших баз данных.

В Китае наблюдается настоящий бум развития индустрии по сдаче в аренду велосипедов. Соответствующие услуги на местном рынке предлагают порядка 30 компаний, общий велосипедный парк которых составляет около 10 млн двухколесных транспортных средств. Особенность китайской системы заключается в том, что взятый в аренду велосипед можно оставлять в том месте, где заканчивается поездка, а не в специальных турникетах, а также оплачивать и разблокировать транспортное средство с помощью специального мобильного приложения путем считывания кода. Оплата производится через системы Alipay и кошелька в популярном мессенджере WeChat.

Mobike - одна из самых крупных компаний в этом секторе в Китае. Ее активы оцениваются почти в $1 млрд. Сервисы компании доступны в Сингапуре, Манчестере (Великобритания), Флоренции и Милане (Италия), а в сентябре она собирается выйти и на рынок Лондона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
2
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
3
В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достижения
4
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
5
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
И снова Кокорин: Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама