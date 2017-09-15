СМИ: Mazda к 2030-м годам будет производить только гибриды и электромобили

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ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Компания Mazda планирует в первой половине 2030-х годов полностью отказаться от производства машин с бензиновыми и дизельными двигателями в пользу гибридов и электромобилей. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.
По его сведениям, подобное решение руководства концерна связано с регулярным введением по всему миру более жестких экологических норм и требований к расходу топлива. Кроме того, таким образом японская компания рассчитывает укрепить свои позиции на европейском рынке, где подобные тенденции внедряются наиболее активно.
До настоящего времени Mazda в основном делала ставку на экономичные дизельные и бензиновые двигатели, однако в ее линейке присутствует и гибридная модификация хэтчбека Axela.
В августе Mazda и Toyota объявили о намерении заключить партнерство с целью разработки автомобилей с электродвигателями и создания совместного предприятия на территории США. Расширение их партнерства происходит в связи с укрепляющейся тенденцией к формированию мирового рынка автомобилей за счет продукции крупных концернов, среди которых помимо Toyota - Volkswagen, альянс Renault-Nissan и General Motors. Также решение двух компаний включиться в борьбу за долю на рынке электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру и решением властей Великобритании и Франции перестать продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.
Ранее шведский концерн Volvo объявил о полном переходе к производству гибридов и электромобилей.