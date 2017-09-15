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Глава "Лаборатории Касперского": бизнес в США составляет лишь четверть рынка компании

Экономика и бизнес
15 сентября, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Евгений Касперский считает, что США призывом к американским учреждениям отказаться от продуктов компании решили "воспользоваться ситуацией"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бизнес в США составляет лишь четверть рынка "Лаборатории Касперского", компания видит стабильный рост в других регионах. Об этом заявил руководитель и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью телеканалу Би-би-си.

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"К сожалению, они [США] приняли ошибочное решение. Наш основной бизнес в Штатах - это онлайн-продажи. Мы увидим негативные результаты в этом году. Но бизнес в США - это лишь четверть нашего рынка. Мы видим очень стабильный рост в остальных регионах", - сказал он, добавив, что снижение прибыли будет "небольшим".

Касперский считает, что США решили "воспользоваться ситуацией". "Американцам очень просто обвинить россиян или российские компании. Они обратили свою агрессивную пиар-кампанию и государственную кампанию против нас", - отметил он.

Руководитель "Лаборатории Касперского" подчеркнул, что компания открыта для сотрудничества с американским правительством. "Мы можем раскрыть наши технологии. Вы можете прийти в мой офис, задать любой вопрос, мы откроем любую дверь. Проверьте все, у нас нет секретов", - заявил он.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в среду распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Администрация США 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования американскими государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.

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Ограничения против "Лаборатории Касперского" в США
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Касперский, Евгений Валентинович
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