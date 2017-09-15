"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBay

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу "налога на Google", сообщает газета "Коммерсантъ".

АКИТ (объединяет 37 российских ритейлеров, включая "Детский мир", "Юлмарт", Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, "М.Видео", "Эльдорадо" и др.) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации", рассказал источник "Ъ", знакомый с его подготовкой.

Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара, уточняет собеседник "Ъ". При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. В случае этой неуплаты, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который направит операторам связи требование о блокировке страниц-неплательщиков. При этом предусматривается, что если продавец уплатил НДС, то его разблокируют в течение трех дней после этого.

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил "Ъ", что такие документы разработаны ассоциацией.

Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. В стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы, более того, комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы, добавил он.

Предложения АКИТ носят запретительный характер, констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna, arvato и др.) Александр Иванов. По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна.

"Например, на Alibaba - 3,6 млн продавцов, на eBay - более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию",- высказал свое убеждение "Ъ" Иванов.

При этом российский e-commerce занимает долю примерно в 0,7% от мирового, добавляет он.

"Ломать систему ради 0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании", - уверен Иванов.

АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, а ее объем - 420 млрд руб.