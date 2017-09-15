Курс доллара снизился до 57,45 руб., евро - до 68,51 руб.

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и достиг отметки в 57,45 руб. Курс евро снизился на 3 копейки, до 68,51 руб.
Индекс ММВБ понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2050,37 пункта.
Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки в 1123,85 пункта.