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ЯНАО рассчитывает получить федеральный грант в размере 10 млрд руб. на строительство СШХ

Экономика и бизнес
15 сентября, 10:31 UTC+3 ТАСС

Проект отправлен на рассмотрение в правительственную комиссию

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ТАСС, 15 сентября. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) рассчитывает на получение федерального гранта на сумму до 10 млрд руб. на строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход (СШХ). Проект СШХ готов и отправлен на рассмотрение в правительственную комиссию, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"В ближайшее время начнем строительство Северного широтного хода, а мост через Обь - его составляющая. Предстоит пройти правительственную комиссию - к ней все документы готовы. Мы минимизировали федеральный грант до 10 млрд руб.", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Как добавил глава Ямала, округ из собственного бюджета вложит еще 8,2 млрд руб., которые пойдут на возведение автомобильной части моста через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. "Остальные средства инвестора", - уточнил Кобылкин.

О проекте

СШХ предполагает создание новой железной дороги длиной в 700 км, транспортный коридор соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывоза грузов с новых месторождений северных районов полуострова Ямал.

В 2016 году было заключено соглашение с компанией РЖД о реализации проекта, округ взял на себя софинансирование сложнейших мостовых сооружений, включая мост через реку Обь. В марте текущего года еще одним партнером РЖД стал "Газпром", который построит 112 км дороги. Стоимость проекта составит 240 млрд руб., сообщал ранее Кобылкин.

Логическим продолжением СШХ является создание железнодорожного коридора "Бованенково - Сабетта" - это еще 170 км. Железная дорога с выходом к Сабетте значительно повысит загрузку нового морского порта России, обеспечит отправку экспортной продукции российских предприятий на новые рынки Европы и стран АТР.

В настоящее время совместно с частным инвестором на условиях ГЧП разрабатывается проектная документация железнодорожного участка.

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