Набсовет фонда для предпринимателей планируют создать в течение месяца

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет, который утвердит механизмы работы единого залогового фонда для предпринимателей, планируют создать в течение месяца. Об этом сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Международном юридическом форуме Kazan Legal 2017 в Казани.

"В первом приближении есть [определены механизмы выделения средств], есть базовое предложение, оно должно быть утверждено наблюдательным советом, который в ближайшее время будет создаваться. Я думаю, что в течение месяца этот вопрос будет решен", - сказал он.

По его словам, создание фонда - не простая задача по двум причинам. "Во-первых, он должен действовать юридически очень правильно и организационно, с другой стороны - его наполнение. Поэтому мы видим наполнение как самими предпринимателями, которые будут участвовать в этом проекте, с другой стороны и финансовые институты, спонсоры, с которыми мы ведем активные переговоры", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Всероссийский залоговый фонд для изменения меры пресечения предпринимателям взамен на залог планируется создать до конца лета 2017 года. На первом этапе он будет рассчитан на помощь для порядка 50 бизнесменов в год.